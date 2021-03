Municipalidades temen que una nueva postergación del permisos de circulación afecte sus ingresos

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) manifestó su preocupación luego de que la Cámara de Diputados votara de forma unánime solicitar, por segundo año consecutivo, la postergación del pago de los permisos de circulación, los que aportan el 20% de los ingresos municipales.

"Yo esperaría que los parlamentarios, junto con plantear esta buena iniciativa, también se tenga presente una inyección de recursos o una compensación inmediata para las cajas municipales porque de otro modo estaríamos afectando al presupuesto municipal, pero lo que es más grave es que con esa plata se accionan ayudas sociales a gente vulnerable", indicó su presidente, Fernando Paredes.

Pago de patentes

Las patentes del comercio también son una arista importante en este tema debido a que de igual manera representan una fuente considerable de ingresos para los municipios, sin embargo, muchos de ellos se han visto obligados a pagar sin poder funcionar en su totalidad o parcialmente.

El director de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, alertó que "actividades como el comercio y las empresas de turismo que no han podido funcionar en muchos periodos recientes porque han estado en Fase 1 o Fase 2, y por eso no tienen ingreso, y sin ello no pueden pagar sus obligaciones, entonces, la petición nuestra no es a que condenen estas deudas, sino que las vayan reprogramando".

En tanto, según cifras de la Tesorería General de la República, el Fondo Común Municipal 2020 tuvo un aumento del 0,3% en comparación al año anterior, que si bien es un aumento marginal, da una señal positiva, comentó la encargada del organismo, Ximena Hernández: "Estos datos son positivos y confirman los efectos de las medidas del plan económica de emergencia".

"Los chilenos quieren seguir cumpliendo con sus obligaciones con el Fisco, por eso en Tesorería hemos redoblado nuestros esfuerzos para entregar información clara y oportuna, a quienes por razones económicas debieron postergar algunas de sus cuotas en el 2020, parcelando los pagos durante el año", destacó.

En tanto, de no ser acogida la solicitud de la Cámara de Diputados el plazo de vencimiento para el permiso de circulación será este 31 de marzo.