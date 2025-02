Municipios advierten saturación para agendar renovación de licencias de conducir

Diversos municipios a lo largo del país manifestaron su preocupación debido a la saturación para agendar horas de renovación de licencias de conducir.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, dio cuenta de la situación y aseguró a El Mercurio que la problemática no sólo afecta a su comuna, sino a la mayoría de municipios del país: "La situación actual está lejos de resolverse en Las Condes y en la mayoría de las comunas del país. Cada día, más de 20 mil personas intentan obtener un cupo para renovación de licencias en nuestra comuna, cuando la capacidad instalada nos permite como máximo atender a 240 por jornada".

La alta demanda se debe a que el 31 de diciembre se acabaron las prórrogas otorgadas desde 2020 producto de la pandemia, que permitían a los conductores renovar sus documentos hasta dos años más tarde de la fecha en que caducaban.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AchM) y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, explicó en Cooperativa que "también hay un problema no solamente de recursos humanos, sino que también de infraestructura. Nosotros no vemos que sea tan viable seguir prorrogando porque esto es seguir pateando un problema que vamos a seguir teniendo en el futuro. Sin descartarlo, pero creemos que eso no es la medida de fondo".

"Hemos visto algunas posibilidades de aumentar recursos, que pueda haber algún tipo de ayuda por parte del Estado, no solamente para contratar nuevo personal, sino que también ver infraestructura adecuada", planteó.

La jefa comunal también puntualizó que, "por otro lado, empieza a entrar en vigencia la licencia digital y eso también va a involucrar un demorarse más a los equipos para que puedan otorgar esa licencia digital, entonces también (hay que) evaluar su implementación".

Gobierno confirma que no se extenderán las prórrogas

Desde el Ministerio de Transportes, la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Luz Renata Infante, señaló que "extender nuevamente la vigencia de las licencias de conducir no solamente supone extender el problema, sino que además también obviar los esfuerzos que ya han realizado las municipalidades para poder regularizar este trámite".

"Por otro lado, el no controlar a los conductores en su estado físico y psíquico en los tiempos determinados también podría suponer un problema para la seguridad vial", enfatizó.

Asimismo, Infante adelantó que "como ministerio estamos avanzando en herramientas de apoyo a los municipios, por ejemplo, a través de la implementación gradual de la licencia de conducir digital, que podrá comunicar a las municipalidades de manera mucho más oportuna y que también ayudará agilizar estos trámites".

Las autoridades hicieron un llamado a organizar con tiempo el trámite, pues quienes sean sorprendidos circulando con su licencia de conducir caducada arriesgan una multa desde los 32 hasta los 65 mil pesos, además de la retención del documento.