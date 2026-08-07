Nueva Plaza Baquedano: Velocidad en los alrededores cayó 67% en hora punta

Tras la eliminación de la rotonda en el marco de los proyectos Nueva Alameda, la velocidad de los vehículos que circulan por el sector de Plaza Baquedano en hora punta disminuyó un 67%, de acuerdo con un estudio del Centro Interdisciplinario de Data Science de la Universidad Diego Portales (UDP).

El trabajo, que compara el estado del tránsito en ese segmento antes y después de las obras realizadas entre 2024 y 2026, sostiene que los vehículos que solían circular a un 80% de la velocidad máxima permitida, actualmente lo hacen a un 26%.

Además, apunta que la eliminación de la rotonda generó un efecto derrame, trasladando la congestión vehicular actual hacia las vías de acceso y salida al sector, como la Alameda, Avenida Providencia y Avenida Vicuña Mackenna, así como a otras calles aledañas que antes no contaban con tanto tráfico.

Por otro lado, el análisis advierte que el principal "cuello de botella" se produce en el sentido poniente, dado que el proyecto también contempló fijar dos pistas exclusivas para buses del transporte público, dejando una sola para vehículos particulares.

"Lo que antes era una rotonda, hoy es un espacio abierto para todas las personas que quieran usar esa área verde. Sin embargo, hemos tenido muchísimo 'taco' al bajar por Providencia para tomar la Alameda", reconoció el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI).

En este sentido, su municipio determinó que "la pista del medio ya no sea únicamente para buses", aunque "estamos esperando que el Ministerio de Transportes apruebe que sea pintada para que se entienda que tanto buses como vehículos particulares pueden ocuparla", adelantó.

¿Qué dicen los automovilistas?

Un conductor relató a Cooperativa que "hay mayor flujo de vehículos y menos congestión de antes, aunque lo único inoportuno fue que dejaron solo un canal (de automóviles) para bajar por Alameda, mientras que es muy grande el espacio para bicicletas. Un canal es muy poquito para esta ciudad, que es grande y va creciendo".

Otro automovilista contó que "se ha notado un cambio: hay menor flujo de vehículos y el de los buses RED es más continuo, entonces es fácil para la mayoría de la gente pasar por Plaza Italia. Pero, en términos históricos, siempre ha habido tacos allí, sobre todo para Bellavista o el poniente".