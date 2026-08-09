Operativo en Costanera Norte dejó ocho detenidos por conducción temeraria: Uno marcó 184 km/h

La Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros detuvo a ocho personas durante un operativo de fiscalización de control de velocidad en la autopista Costanera Norte, en el tramo correspondiente a la comuna de Vitacura.
El procedimiento incluyó la distribución estratégica de los funcionarios en puntos de detección, seguimiento, fiscalización e interceptación.
La estrategia permitió la detención de ocho conductores por conducción temeraria: uno de ellos lo hacía bajo la influencia del alcohol, por lo que también fue aprehendido por ese motivo.
Los controles concluyeron a la altura del kilómetro 7,5 de la mencionada ruta, en sentido poniente, donde los imputados fueron fiscalizados y posteriormente detenidos.
Las ocho personas pasarán a control de detención durante esta jornada en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
Detalle de los controles
- Vehículo Mercedes-Benz, modelo E500, detectado a 160 km/h.
- Station wagon Nissan, modelo X-Trail, detectado a 161 km/h.
- Furgón Peugeot, modelo Partner, detectado a 162 km/h.
- Vehículo Audi, modelo S4, detectado a 175 km/h.
- Station wagon Volvo, modelo XC90, detectado a 161 km/h.
- Vehículo Volkswagen, modelo Golf GTI, detectado a 184 km/h.
- Vehículo BMW, modelo Z3, detectado a 173 km/h.
- Camioneta SsangYong, modelo Musso, color rojo, detectada a 160 km/h.
El mayor Nicolás Silva, comisario de la Comisaría N°32 de Tránsito y Carreteras de Carabineros, informó que "se logró la detención de ocho conductores, que circulaban sobre 160 kilómetros por hora. La máxima registrada fue de 184 y un conductor lo hacía bajo los efectos del alcohol".
Los aprehendidos quedaron a disposición de la Fiscalía y se confirmará hoy el horario de su control de detención en el Centro de Justicia.