Piden reactivar etiquetado de seguridad en autos tras pésimo desempeño del más vendido en Chile

El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP) y el Automóvil Club de Chile pidieron al futuro Gobierno de José Antonio Kast reintroducir el etiquetado de seguridad en los vehículos, luego de que uno de los más vendidos del país tuviera un bajísimo desempeño en pruebas de choque.

Se trata del Suzuki Baleno, que en la última evaluación del Latin NCAP obtuvo una estrella de un máximo de cinco posibles, arrojando así deficiencias relevantes en la protección de sus ocupantes en caso de un impacto.

Para el ensayo, el móvil fue adquirido directamente en Chile y correspondió a la versión más comercializada, con solo dos bolsas de aire. Y los resultados fueron paupérrimos: se alcanzó 42,28% en protección de ocupante adulto, 65,46% en ocupante infantil, 48,28% en protección a peatones y usuarios vulnerables de las vías, y 58,14% en asistencia a la seguridad.

En tanto, la versión con bolsas de aire adicionales de tipo laterales y de cortina -mejorado por la marca- obtuvo solo dos estrellas en las pruebas de impacto.

En este escenario, según argumentan las partes, el etiquetado -que mostrará el número de estrellas alcanzadas- entregará información clara y transparente a los consumidores sobre la protección que brindan los automóviles.

"Con toda la evidencia con la que se cuenta, actúen"

Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, "el efecto de una mejora voluntaria inmediata desde la marca, por la mera selección del Baleno para estandarizar seis airbags, confirma la efectividad y la necesidad de un etiquetado de seguridad vehicular en la región y principalmente en Chile".

"Los países de la región han logrado avances muy limitados en referencia al etiquetado de seguridad vehicular, sin tomar decisiones cruciales que podrían ayudar a salvar muchas vidas a lo largo de los años. Es hora de que en Chile se contemple esta realidad de mercado y que, con toda la evidencia con la que se cuenta, actúen", exhortó Furras.

En tanto, Alberto Escobar, director de Movilidad de Automóvil Club de Chile, afirmó que "es urgente que el próximo gobierno de José Antonio Kast restablezca el trabajo para contar con un etiquetado de desempeño en seguridad".

"La actual administración no fue capaz de avanzar en una política que salva vidas, pese a que cada año se registran más de dos mil fallecidos y cerca de 70 mil lesionados por esta causa", lamentó.