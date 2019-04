Restricción a catalíticos comenzará este jueves en Santiago: Dos dígitos por jornada

A partir de este jueves 2 de mayo comenzará la aplicación de la restricción permanente a vehículos catalíticos inscritos hasta septiembre de 2011, medida que será efectiva hasta el 31 de agosto.



La medida restrictiva impide a estos últimos vehículos circular en el perímetro interior del anillo Américo Vespucio entre las 07:30 y 21:00 horas de cada día, por lo que la restricción vehicular se aplicará diariamente a dos dígitos.

En tanto, la restricción a los vehículos sin sello verde (no catalíticos) se aplicará diariamente a cuatro dígitos.

La medida también regirá para las motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010.

Asimismo, en caso de decretarse alguna emergencia ambiental se sumará un dígito a la restricción vehicular, aplicable a todo tipo de vehículos.

Sin embargo, habrá excepciones en la normativa, como la circulación de los furgones escolares y los taxis hasta las 14:00 horas, mientras que esta medida no se aplicará en autopistas concesionadas ni en Américo Vespucio.

El seremi de Transportes en la Región Metropolitana, Eddy Roldán, explicó la razón de por qué la restricción vehicular se aplica a partir del 2 de mayo y no el Primero de Mayo, que es feriado por el Día Internacional de los Trabajadores.

"El plan estipula que su ejecución debe realizarse entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, tomando en cuenta todos los días hábiles del calendario para su aplicación. Esta medida no se aplica durante los feriados y los fines de semanas. A partir del 1 de mayo comienza a regir la medida, pero en la práctica sólo a aplica este jueves 2 de mayo", señaló la autoridad.

Más tarde esta mañana apuntó que "no se descarta ampliar el perímetro a toda la región, pero eso va a depender de lo que digan los estudios. Este es nuestro segundo año de implementación, por lo tanto, esperamos a principio del próximo año poder tener cifras claras y decir si es efectivo o no al interior, o estudiar si es efectivo poder extender el territorio donde se aplica. Hay opiniones académicas que dicen que sería efectivo ampliarlo a toda la región, pero mientras no tengamos un estudio concluyente, no podemos tomar esa decisión a priorir".

"Como nuestro objeto es también informar, estamos dando a conocer una página web (click aquí) con la cual cualquier persona ingresando su placa patente va a poder saber cuáles son los días, horarios y perímetros donde le corresponde restricción vehicular", subrayó la jefa de fiscalización del Ministerio de Transportes, Paula Flores.

La fiscalización se realizará de forma presencial y a través de 400 cámaras de vigilancia a lo largo de 80 kilómetros de vías de la capital, y las infracciones serán notificada mediante partes empadronada en un plazo no superior a 10 días.

Calendario para vehículos catalíticos, previos a septiembre de 2011:

De mayo a agosto: Revisa el calendario para los autos catalíticos

Calendario para vehículos no catalíticos:

De mayo a agosto: Revisa el calendario para los autos no catalíticos

Calendario para motos inscritos antes del 1 de septiembre de 2010:

De mayo a agosto: Revisa el calendario para las motos