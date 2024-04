"Roto de m...": Mujer agredió a conductor que le dijo que iba contra el tránsito en La Florida

Una discusión vial se transformó en viral en las redes sociales. Ocurrió en la comuna de La Florida, donde un automovilista se encontró con una conductora que venía contra el tránsito en una calle de una sola dirección.

La mujer bajó de su vehículo para insultar al hombre que la interpelaba. Al mismo tiempo, ella le intentó explicar que se dirigía a un centro médico por un presunto mal estado de salud.

Ariel López, ingeniero en transporte y tránsito, fue quien grabó la situación. Pese a que intentó razonar con la conductora, ella no le hizo caso e inclusó lo culpó por el taco que se había formado.

La mujer intentó arrebatarle el teléfono y darle manotazos, mientras la madre de ella lo terminó golpeando.

¿Cómo está la “convivencia vial”?



Me encuentro a un auto contra el tránsito, me detengo y le hago seña que va contra el tránsito



Ante eso se sube a la vereda para proseguir contra el tránsito, al no poder seguir se baja a insultarme y agredirme por obstruirle su trayecto 🤷‍♂️ pic.twitter.com/17uzdGz621