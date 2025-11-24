Cámara Baja aprobó proyecto que elimina multas por no portar TAG en autopistas

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, en general, un proyecto de ley que busca eliminar las multas para los conductores que transiten por autopistas concesionadas sin el dispositivo de telepeaje o TAG.
La iniciativa, conocida originalmente como "No más TAG", obtuvo 59 votos favorables, 38 en contra -principalmente de parlamentarios de oposición-y 19 abstenciones.
En detalle, este proyecto exime de multas a quienes no posean el dispositivo de telepeaje al momento de circular por estas vías.
Uno de los principales impulsores de esta medida es el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde y Social, quien valoró la votación y explicó que "no se eliminan los TAG; se elimina la multa".
"Es una votación en general, hay algunas indicaciones y vuelve a la Sala, pero es un paso significativo, importante", señaló el parlamentario.
Asimismo, enfatizó que la aprobación busca corregir una "situación abusiva", confirmando que: "una mayoría en la Cámara de Diputados y día en la sala aprobó eliminar el artículo 114, esa sanción por no usar dispositivo o por tener el dispositivo, el aparatito, malo".
La medida busca dar un alivio potencial para miles de conductores y ahora se espera que continúe su tramitación legislativa.