Cámara Baja aprobó proyecto que elimina multas por no portar TAG en autopistas

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, en general, un proyecto de ley que busca eliminar las multas para los conductores que transiten por autopistas concesionadas sin el dispositivo de telepeaje o TAG.

La iniciativa, conocida originalmente como "No más TAG", obtuvo 59 votos favorables, 38 en contra -principalmente de parlamentarios de oposición-y 19 abstenciones.

En detalle, este proyecto exime de multas a quienes no posean el dispositivo de telepeaje al momento de circular por estas vías.

✅ APROBADO | La Cámara en general el proyecto que deroga el artículo 114 de la Ley de Tránsito, que regula el sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes en los caminos públicos.



Vuelve a la comisión de Transportes, por haber recibido indidaciones.

Uno de los principales impulsores de esta medida es el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde y Social, quien valoró la votación y explicó que "no se eliminan los TAG; se elimina la multa".

"Es una votación en general, hay algunas indicaciones y vuelve a la Sala, pero es un paso significativo, importante", señaló el parlamentario.

Asimismo, enfatizó que la aprobación busca corregir una "situación abusiva", confirmando que: "una mayoría en la Cámara de Diputados y día en la sala aprobó eliminar el artículo 114, esa sanción por no usar dispositivo o por tener el dispositivo, el aparatito, malo".

La medida busca dar un alivio potencial para miles de conductores y ahora se espera que continúe su tramitación legislativa.