Gobierno y Frei Ruiz-Tagle coincidieron en rechazar proyecto que elimina multas por TAG

El primer Congreso Nacional de Infraestructura, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), fue la instancia en que el Gobierno y el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle mostraron su coincidencia en los efectos negativos que tendría -a su juicio- el proyecto de ley que eliminar las multas por no uso de TAG en autopistas concesionadas.

"Si no existe ese sistema, si no hay TAG, no hay concesiones. Es tan simple como eso", dijo Frei, durante cuyo mandato -1994 a 2000- se realizaron diversas obras bajo este sistema público-privado.

En tanto, para el director general de Concesiones, Juan Manuel Sánchez, es necesario reiterar el llamado "a rechazar esta moción" que se tramita en la Cámara Baja.

"Solo veo en esto una propuesta en un momento electoral que lo hace muy nocivo, sobre todo porque tiene implicancias en aquellos proyectos en licitación, porque si hay duda en que se van a afectar los ingresos, tiene impacto directo en la estimación de los riesgos", explicó.

El proyecto tomó notoriedad en paralelo a que se difundiera una lista de parlamentarios deudores de multas, algunos con montos impagos por más de 10 millones de pesos.

Según el presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, esta idea "es de una gravedad realmente impresionante y asombrosa. Hoy que necesitamos inversión público-privada, que necesitamos seguir creciendo, es ponerle un palo a las ruedas al sistema de colaboración público-privada. Esperamos que no se apruebe por el bien de nuestro país y de nuestra gente".