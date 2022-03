MOP anunció extensión del telepeaje en rutas entre Valparaíso y Maule: Se implementará este año

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, anunció este miércoles el inicio de la segunda etapa del plan "Chile sin barreras" que implementará el telepeaje en rutas que van entre las regiones de Valparaíso y el Maule durante este año, para luego abarcar desde Coquimbo a Ñuble.

El ministro Moreno explicó que "en el caso del sur esto comienza en el primer peaje que hoy día tiene barreras, el peaje de Quinta. Ese peaje ya tiene -a partir del 25 de febrero- sistema 'Stop and Go', es decir, un sistema que todavía tiene barreras, pero todas las casetas y para todos los vehículos que tienen Tag sin necesidad de que se hayan inscrito previamente levanta las barreras en el momento en el cual detecta ese Tag".

"Posteriormente, en el mes de septiembre, ese peaje va a pasar a ser también con un sistema de free flow. Luego tenemos el peaje de Río Claro, en la zona de Talca, que a partir del mes de abril va a pasar a ser free flow y, por lo tanto, no va a tener barreras. Después tenemos el peaje de Retiro en la zona de Chillán que también va a ser free flow. Por lo tanto no vamos a tener barreras desde Santiago hasta llegar a Chillán", detalló la autoridad.

En lo respecta al norte, el ministro Moreno resaltó que durante el año se instalará a partir de septiembre el sistema "Stop and Go" en el peaje Las Vegas. Posteriormente, también en septiembre, se sumará el sistema free flow en el peaje del Túnel El Melón y la ruta Nogales - Puchuncaví a partir de 2023.

LAS TARIFAS SE MANTIENEN

El ministro Moreno resaltó que todos estos cambios no implicarán un alza en las tarifas remarcando que "el valor del peaje con estos cambios no cambia en absolutamente nada, no hay cambios producto de estos nuevos servicios, de esta nueva forma de cobrarlos, no hay ningún cambio para los automovilistas y quienes circulan por estas autopistas producto de este cambio".

El titular del MOP adelantó que también está en desarrollo la tercera etapa del programa "Chile sin Barreras", incluyendo el sistema Free Flow en las Bases de Licitación de las nuevas concesiones de la Ruta 68 (Santiago-Valparaíso-Viña del Mar), Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Chillán - Collipulli, Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Santiago-Los Vilos, Segunda Concesión Acceso Norte a Concepción, entre otros.

Este plan se inició en 2018, con el objetivo de eliminar una serie de peajes en las carreteras del país. Al respecto, Moreno destacó que "el sistema 'Chile sin Barreras' partió eliminando todos los peajes con barreras en todas las entradas y salida de Santiago y en particular en el caso de las rutas hacia la costa, tanto en la ruta hacia Valparaíso como en la ruta hacia San Antonio eliminando totalmente los peajes entre Santiago– Valparaíso y Santiago - San Antonio".

En la actualidad, este sistema está operativo en todas las salida y entradas de la Región Metropolitana en: