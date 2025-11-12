Síguenos:
Tópicos: País | Transportes | Aviación

Con reprogramaciones y vuelos cancelados comenzó huelga de pilotos de Latam

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La empresa anunció que los pasajeros afectados serán contactados por correo electrónico.

La movilización se extenderá hasta este jueves.

Con reprogramaciones y vuelos cancelados comenzó huelga de pilotos de Latam
 ATON (referencial)
Con vuelos cancelados y reprogramados comenzó este miércoles la huelga del Sindicato de Pilotos de Latam (SPL), que se extenderá por dos días.

Desde la aerolínea indicaron que: "Respecto a la reprogramación de vuelos desde y hacia Chile por huelga de pilotos: Los pasajeros afectados serán contactados directamente por correo electrónico. Como medida preventiva, recomendamos revisar el estado de su vuelo en Mis Viajes dentro de nuestra app LATAM".

Con un 97% de apoyo por parte de los miembros del SPL al rechazo de la oferta presentada por la empresa, el gremio impulsó con "unidad y un mensaje claro" la necesidad de "recuperar las condiciones previas a 2020 para los pilotos, tal como ya ocurrió con otros estamentos de la compañía".

Se espera que el viernes la situación de los vuelos de la empresa regrese a la normalidad.

