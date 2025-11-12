Con reprogramaciones y vuelos cancelados comenzó huelga de pilotos de Latam
La empresa anunció que los pasajeros afectados serán contactados por correo electrónico.
La movilización se extenderá hasta este jueves.
La empresa anunció que los pasajeros afectados serán contactados por correo electrónico.
La movilización se extenderá hasta este jueves.
Con vuelos cancelados y reprogramados comenzó este miércoles la huelga del Sindicato de Pilotos de Latam (SPL), que se extenderá por dos días.
Desde la aerolínea indicaron que: "Respecto a la reprogramación de vuelos desde y hacia Chile por huelga de pilotos: Los pasajeros afectados serán contactados directamente por correo electrónico. Como medida preventiva, recomendamos revisar el estado de su vuelo en Mis Viajes dentro de nuestra app LATAM".
Con un 97% de apoyo por parte de los miembros del SPL al rechazo de la oferta presentada por la empresa, el gremio impulsó con "unidad y un mensaje claro" la necesidad de "recuperar las condiciones previas a 2020 para los pilotos, tal como ya ocurrió con otros estamentos de la compañía".
Se espera que el viernes la situación de los vuelos de la empresa regrese a la normalidad.
November 12, 2025