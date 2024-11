Ingeniero: Sistema de control migratorio del Aeropuerto de Santiago "es lamentable"

Claudio Seebach, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencia de la Universidad Adolfo Ibáñez, manifestó este martes en Cooperativa que la implementación del nuevo sistema de control migratorio de la PDI en el Aeropuerto Nuevo Pudahuel "es realmente lamentable".

En conversación con Una Nueva Mañana, el académico sostuvo que "yo soy ingeniero eléctrico y uno está en permanente contacto con tecnologías avanzadas y aplicaciones. Entonces, esto me llega al corazón de que uno lo primero que tiene que pensar cuando diseña un servicio del Estado, es poner al usuario al centro, y aquí, cuando vemos la implementación y todos los errores de diseño que tiene (el nuevo sistema), es realmente lamentable".

"Lo que pasa hoy es que el sistema, aparte de la mala atención al usuario, genera un riesgo migratorio tanto en el ingreso y la salida. Es tan vulnerable que, por ejemplo, yo podría haber pasado ida y vuelta, pasando los famosos 'papelitos' que entrega el sistema sin ningún control. Antes por lo menos había una caseta y una fila para pasar por ella, hoy uno se autoatiende en un espacio común, donde a uno le entregan un código QR, que al final se le entrega a un funcionario sentado en una mesita de madera", fustigó el profesor.

En ese sentido, precisó que "la falla que tiene (el nuevo control migratorio) es que todos los kioscos de autoatención están en un espacio común. Y lo que podría pasar acá es que si yo soy una persona que quiero escapar de Chile, yo podría meterme en esta zona común, ir con otra persona, y como el sistema falla la mitad de las veces y lo lleva a control manual, yo podría sacar el QR y hacer como que si me hubiera pasado a control manual, y pasarle ese QR a la otra persona".

"Porque luego esa persona tiene que salir del espacio común y pasar ese código QR a un funcionario de la PDI, que no tiene posibilidad de registro, entonces podría recibir el papelito de una segunda persona, pasar no más y me fui (del país). No hay ningún control o una puerta que se abre individual a las personas, sino que es un espacio común donde se pasa el código QR y se va", enfatizó.

Seebach también indicó que "la mitad de la gente termina en un problema manual, y el control manual es a la antigua, el funcionario de la PDI ingresa los datos de manera manual y se timbra el pasaporte. Por 'suerte' digo yo, este proceso está tan mal diseñado que hoy lo sufrimos los chilenos, porque si esta imagen la vieran los viajeros extranjeros, sería realmente vergonzosa".

Nuevo sistema de control migratorio de @PDI_CHILE en @NuevoPudahuel debe ser de las peores implementaciones de un sistema electrónico.

No avisa cuando hay kioskos vacíos, exige ingresar infinidad de datos manualmente, mitad de las veces manda a control manual, y es inseguro. pic.twitter.com/xxaXCvZghz — Claudio Seebach (@cseebach) November 10, 2024

Críticas a la licitación

El experto también apuntó sus críticas a la licitación del sistema implementado: "Lo que más molesta, es que este sistema costó casi dos millones de dólares. Fue contratado en 2020 por la PDI, y no se adjudicó la oferta más barata, sino que a la tercera oferta, que era sustantivamente más cara que las otras, y se exigió un plazo de entrega de 50 días, estamos hablando de 2020, y recién empezó a operar ahora".

"Claramente la PDI no se hizo asesorar por ejemplo por el Laboratorio de Gobierno, que es una institución pública que lo hubiera ayudado a diseñar un sistema centrado en los usuarios para tener un buen servicio, y finalmente tres años después lo lanzan a producción, con todos estos problemas", complementó.

Finalmente, el ingeniero eléctrico concluyó que "el sistema que fue licitado y asignado creo que tiene escasas posibilidades de mejorar, porque tiene un problema base de diseño. Probablemente se podrían hacer algunas mejoras, por eso yo planteo que la PDI se deje asesorar por el Laboratorio de Gobierno, que les diga cosas básicas como reordenar los tótems para que estén paralelos y no en un espacio común, además de la necesaria implementación de pórtico de seguridad".