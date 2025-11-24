Insólito: Piloto pidió bajar a 40 pasajeros por exceso de peso en vuelo de Calama

Una insólita situación enfrentaron los pasajeros de un vuelo que salía desde Calama rumbo a La Serena, cuando el piloto solicitó que 40 personas bajaran del avión debido a un exceso de peso en la aeronave.

La situación ocurrió durante la mañana del sábado 22 de noviembre en el Aeropuerto El Loa, donde el capitán del vuelo JA135 de JetSmart informó que el avión presentaba exceso de peso y que, debido a las condiciones de la pista, no era posible despegar con todos los pasajeros.

"No podemos despegar con todos los pasajeros. Es una situación técnica, un poco técnica de explicar, y por lo tanto necesitamos bajar 40 pasajeros para poder continuar con el viaje", anunció.

El piloto fue enfático en aclarar que aquellos pasajeros que decidieran descender voluntariamente del avión, podrían quedarse en un hotel y recibir las indemnizaciones correspondientes, y que de lo contrario, la nave no podría despegar antes del cambio de viento previsto para las 14:00 horas.

Finalmente, se decidió desembarcar a todos los pasajeros y esperar mejores condiciones climáticas. El vuelo despegó tres horas y 39 minutos después, con todos los viajeros originalmente embarcados.