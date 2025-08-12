Justicia de Arica condenó a aerolínea que vendió pasaje en vuelo inexistente

La Corte de Apelaciones de Arica rechazó la apelación de JetSmart SpA y condenó a la aerolínea a pagar un multa de 300 UTM e también indemnizar a una pasajera a la que le vendió un pasaje para un vuelo inexistente.

La clienta deberá recibir la suma de 1.098.503 pesos por daños emergente y moral, porque la firma incumplió su ofrecimiento de vuelo con destino a Santiago, pues no lo tenía programado, pero sí a la venta.

JetSmart había sido condenada en primera instancia por el Primer Juzgado de Policía Local de Arica, pero elevó un recurso de apelación ante el tribunal d alzada, el que fue rechazado unánimemente por las ministras Claudia Arenas, Juana Ríos y el abogado integrante Alexis Mondaca.

"Ha quedado establecido que el incumplimiento de la denunciada consistió en vender pasajes aéreos del tramo Arica-Santiago en el vuelo JA 495 de 16 de septiembre de 2022, que nunca estuvo programado para que el aeropuerto de Chacalluta recibiera el abordaje de pasajeros, y no solo la imposibilidad de abordar, como sostuvo el recurrente en estrado, circunstancia que importa no solo una grave infracción al contrato de trasporte aéreo celebrado entre las partes, sino que tal contrato jamás tuvo la intención de ser cumplido por parte de la denunciada", detalla el fallo.