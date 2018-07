LAW contraataca: Se querella contra 13 agencias de turismo por tráfico de migrantes

La Aerolínea Latin American Wings (LAW) presentó una querella por el delito de tráfico de migrantes en contra de 13 agencias de turismo que operan en Chile, acusando que son responsables de lucrar con el masivo ingreso ilegal de migrantes y provocar la crisis en que se encuentra sumida la línea aérea, cuyas deudas ascienden a un total de 25 millones de dólares.

Según publicó La Tercera, en la querella se acusa que "las agencias (...) hacían cuantiosas ganancias aprovechándose de una fiscalización tolerante" ya que las casas de viajes triplicaban los precios de las aerolíneas en los precios que cobraban a sus clientes.

"Por más de un año le cobraron a esta gente sumas enormes, por nada y además les proporcionaban documentos falsos de falsedad ideológica (reservas de booking.com anuladas) que les permitían ingresar a Chile vulnerando los controles migratorios", denunció la compañía.

"Calculando que en 2017 New Stylo Travel solamente compró a LAW (en pasajes y charters) casi US$40 millones, y los transformó fácilmente en US$100 millones de ingresos para ellos, el ánimo de lucro es evidente. No en vano, cuando apareció en LAW a fines de 2016 New Stylo Travel tenía dos agencias y llegó a comienzos de 2018 a contar con más de 15 en Santiago", complementó.

Para LAW, esta actividad le causó enormes perjuicios de imagen, dado que "quedamos ante el mercado como traficantes a pesar de que el negocio y lucro de tal era de las agencias, que nos usaron, al igual que otras empresas, para sus fines altamente lucrativos sin soportar ninguno de nuestros costos y riesgos", añadió la aerolínea.

"No podemos asegurar que estas agencias hayan estado asociadas u organizadas, pero sí todas ellas operaban de la misma manera y las más grandes (Global y New Stylo) solían incluso vender sus cupos a las más pequeñas, las que por excepción concurrían a nuestras oficinas a comprar directamente", concluyen desde LAW.

Las empresas demandadas por LAW

En la querella, la empresa solicitó al tribunal ordenar una serie de diligencias a la PDI a fin de que determine cómo operan estas agencias de viajes y en especial aquellas en que líneas aéreas han embarcado sus pasajeros desde Haití hasta febrero de 2018.

A lo anterior, se suma la petición de oficiar a PDI a fin de que detalle el control de migraciones para determinar la entrada y salidas de los controladores o personal de las agencias, especialmente a Haití.

LAW acusó a las empresas Empresa de Turismo y Operador Mayorista Global Travel Chile Limitada; New Stylo Travel; Turismo Vuela Club Amalia Porra Chávez EIRL; Agencia de Viajes y Turismo Flash Travel Internacional Limitada; Sociedad Comercial Jeanty Limitada: Sociedad Smart Travel Limitada; Vuela Club; Gabel Chile Limitada; Sat Travel and Multservice SpA; America Travel; Maximus Travel; Fluxion Travel y Turismo Inam Limitada.