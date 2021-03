Cámara Baja aprobó los derechos a retracto y a endoso para los viajeros que compren pasajes aéreos

Este jueves la Cámara Baja aprobó y envió al Senado para su segundo trámite un proyecto refundido en varias mociones parlamentarias que apunta a consagrar dos nuevos derechos a los pasajeros de vuelos de cabotaje, es decir, a los vuelos dentro del país.

Se trata del derecho al endoso, el que permite transferir libremente y sin cobro el dinero entre personas naturales, con al menos 48 horas de anticipación al vuelo; y también del derecho a retracto, el que permitirá devolver el pasaje y recibir el reembolso completo si es que el cliente lo solicita dentro de las 24 horas siguientes a haberlo comprado, con al menos siete días de anticipación a la fecha y horario del vuelo.

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, destacó que se trata de una iniciativa que otorga derechos que no están reconocidos mundialmente, sino que en muy pocos países.

"Estados Unidos tiene este retracto, y lo tiene en las mismas condiciones que está planteado acá en el proyecto de ley. No es un beneficio que esté universalmente disponible, y por eso este proyecto también es una innovación para los pasajeros en Chile", puntualizó la ministra.

"En el caso del endoso, también es una innovación, (porque) tampoco es universalmente disponible. Hay pocos países que donde está por ejemplo el endoso abierto, que es en Perú, (donde) se ha producido un mercado negro que ha perjudicado a los viajeros que necesitan las tarifas bajas", añadió.

La propuesta señala que los endosos podrían hacerse solamente entre personas naturales, cada pasaje puede ser endosado solo una vez y las personas pueden endosar -en un período de un año- hasta tres pasajes de cada transportador.

A juicio del diputado Miguel Ángel Calisto (DC), e uno de los autores de la iniciativa, el avance del proyecto es "una gran noticia, porque quienes vivimos en las zonas australes sabemos muy bien el abuso que muchas veces cometen las líneas aéreas".

Según el legislador, el texto legislativo, "que es la fusión de distintas iniciativas presentadas por parlamentarios de Zonas Extremas, busca combatir el abuso histórico de las aerolíneas. El avión es muchas veces la única alternativa para salir de nuestra región, por lo que necesitamos con urgencia que se valide y garantice el derecho de propiedad que tenemos los consumidores por el ticket".

"El servicio es de la línea aérea, pero el ticket es del pasajero, porque él lo pagó. Por eso es tan importante garantizar que, si el pasajero no puede viajar, pueda informar con 48 horas de anticipación el endoso del pasaje a un tercero, como también el derecho a retracto. Si yo no puedo viajar, podré solicitar que la línea aérea me devuelva lo que pagué por mi pasaje", cerró el legislador demócrata cristiano.