Camioneros anuncian paro nacional desde el jueves ante violencia en La Araucanía

La Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC) anunció este domingo una paralización nacional a contar de las 00:00 horas del próximo jueves 27 de agosto ante los recientes hechos de violencia en la Región de Araucanía.

En una rueda de prensa, el presidente del gremio, Sergio Pérez, dio un ultimátum de cuatro días al Gobierno y al Congreso para trabajar en la aprobación de proyectos de ley comprometidos en materia de seguridad.

"La fecha que hemos entregado es el jueves próximo a las 00:00 horas. Entendemos que es plazo suficiente para el Parlamento de la República y el Ejecutivo, que debiera poner urgencia a las 13 leyes que están descansando desde hace muchos años", dijo el líder camionero.

"Es un paro indefinido hasta que se aprueben estas leyes", explicó.

El máximo dirigente de la CNTC aseguró que "no estamos para cortar las rutas de las carreteras de Chile, pero sí vamos a estar como un solo hombre: no vamos a trabajar, no vamos a abastecer a la nación, si es que el Parlamento no entiende claramente que tiene que sacar estas normativas urgentes, para entregar las herramientas al Ejecutivo y eliminar el grave problema que tiene Chile hoy, que se llama delincuencia en todas sus formas: narcotráfico, terrorismo, etcétera".

El anuncio del gremio llega dos días después del ataque que dejó a una niña de nueve años herida de gravedad en el kilómetro 8 de la ruta Ch-182, que une las comunas de Collipulli y Angol, en La Araucanía, luego de que encapuchados incendiaran y dispararan contra el camión en que viajaba junto a su familia.

El Presidente Sebastián Piñera presentó el pasado 13 de agosto un proyecto de ley que endurece las penas en la quema de camiones y que considera la cadena de perpetua en el caso de que haya víctimas mortales ante las constantes amenazas de los transportistas de iniciar una huelga.

"Lamentamos y pedimos la comprensión de la ciudadanía, pero le pregunto a Chile entero: ¿estamos disponibles para perder la vida, como le pasó a Juan Barrios? ¿Qué es más importante: la vida de las personas o el abastecimiento?", enfatizó Sergio Pérez.

"Esto, queridos ciudadanos, es un clamor de toda la ciudadanía. No podemos estar de rodillas ante la violencia desatada", sentenció.

