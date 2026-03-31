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Ciclovía de la Alameda: Kast defendió paralización para priorizar a "personas sin techo"

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El Presidente José Antonio Kast defendió el freno a la ciclovía de la Alameda y lo enmarcó en la misma lógica de priorización social que ha aplicado en otras decisiones de sus primeras semanas de gobierno.

Kast reconoció que la ciclovía puede ser una mejora válida para la ciudad, pero la subordinó a las urgencias sociales. "Nos encantaría tener más ciclovías, pero si tengo personas sin techo, bueno, tengo que priorizar", afirmó.

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