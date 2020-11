Fundación Emilia por accidentes con ciclistas: La autoridad sabe que hay falencias, pero llegan tarde

La presidenta de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa, criticó que el Gobierno no tomara medidas previas a la gran cantidad de accidentes fatales que han tenido como víctimas a ciclistas en la vía pública en el último tiempo y señaló que "la autoridad sabe que hay falencias, pero nuevamente llegan tarde".

Este viernes el Ministerio de Transportes presentó el "Plan de Acción de Seguridad Vial" que otorgará, entre otras cosas, fiscalización de velocidad, educación en las calles y habilitación de 30 ciclovías, sin embargo, nuevamente los ciclistas se lanzaron a las calles para manifestarse tras el aumento de accidentes de tránsito, que han derivado en varias víctimas fatales.

"Esperábamos que con la Ley de Convivencia Vial -si se hubiera aplicado correctamente- hubiéramos tenido menos cantidad de fallecidos en las carreteras y en las vías urbanas, pero el problema es que eso no ha sucedido producto: primero, que no tenemos fiscalizaciones eficientes y eficaz y, segundo, porque no se ha avanzado en la construcción de las ciclovías necesarias para resguardar la seguridad de los ciclistas", criticó Figueroa.

Y agregó que "la autoridad sabe que hay falencias, pero nuevamente llegan tarde, las falencias se dijeron ayer cuando se lanzó un nuevo plan en el cual se prometían 30 ciclovías, aumento en la fiscalización, pero eso llega cuando hay movilización en curso".

La impulsora del movimiento que llevó a la "Ley Emilia" indicó que el problema es "integral", porque existe demora en el Congreso con los proyectos, por lo que -a su juicio- "se han acostumbrado a generar propuestas de leyes en la cual se olvidan de que hay una gran responsabilidad en función de la fiscalización".

Además, recalcó que desde que empezó la pandemia por Covid-19 cambiaron los hábitos y se incrementó el uso de la bicicleta: "eso tendría que haber puesto la alerta desde marzo en hacer más ciclovías porque la gente se está trasladando más en bicicleta, además tendríamos que tener más controles y más campañas educativas para los automovilistas, finalmente es letra muerta el respeto por los 50 kilómetros por hora en zona urbana".

"Espero que ese plan que se presentó ayer no quede en letra muerta y avancemos en generar medidas de seguridad para todos los usuarios de las vías", concluyó.