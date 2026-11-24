El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, conversó con Cooperativa sobre el financiamiento del tercer tramo de la ciclovía Nueva Alameda, que comprende desde Exposición hasta el eje Pajaritos, luego que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo retirara los recursos destinados a su construcción en marzo de este año.

La ciclovía, de 42 kilómetros en total, ya cuenta con los dos primeros tramos, desde Plaza Baquedano hasta calle Exposición, abarcando las comunas de Providencia y Santiago, dejando la construcción paralizada para Estación, Central, Lo Prado y Maipú. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, argumentó en la víspera que la pausa de las obras responde a una "cosa de prioridades", agregando que "tenemos que pavimentar calles que están de tierra antes de hacer ciclovías".

Orrego respondió que “si se trata de prioridad, creo que la vida de las personas es una. Conozco a familiares de personas que perdieron a sus seres queridos porque fueron atropellados en la calle; segundo, la prioridad de cumplir con la palabra: El Estado no puede desdecirse de lo que le dice a los ciudadanos, menos cuando afecta discriminatoriamente a los pobres; tercero, tener espacios públicos de calidad", sostuvo.

Asimismo, agregó "el ministro dice que tapar hoyos es importante. Claro, uno cuando es autoridad tiene que aprender a comer chicle y caminar al mismo tiempo. Es decir, uno hace plazas y hace casas; hace centros de salud y polideportivos; hace calles y ciclovías".

"Entonces, me parece una excusa bastante inaceptable o más bien una cortina de humo. Decir: si había un proyecto de ciudad que une a toda una ciclovía no solamente la de la Alameda, sino que hasta Maipú y hasta Las Condes —42 kilómetros de ciclovía—, y estaba el presupuesto asignado en el presupuesto del Ministerio de Vivienda, no hacerlo este año porque el próximo o en dos años más va a tener que financiar algo que quizás va a salir, me parece que es una excusa. Aquí no hubo voluntad política de cumplir un compromiso", aseveró.

En cuanto al financiamiento de los 7.200 millones de pesos que costará el tercer tramo, el gobernador aseguró que corresponde a "reasignaciones de proyectos que se cayeron por distintas razones, más algunos recursos extra que vamos a poner".

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