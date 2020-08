Confederación de Dueños de Camiones: No se puede amenazar con paralizar el país

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, criticó este martes en Cooperativa a los otros gremios camioneros que anunciaron una paralización nacional por los hechos de violencia en la Región de La Araucanía, asegurando que "no se puede amenazar con paralizar el país".

"No puede un dirigente ser tan soberbio en este tema y amenazar a todo el mundo que no llegará el azúcar, los remedios.(...) Parece que está en otro planeta", aseguró Araya por los dichos Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC).

Además puntualizó que este grupo no tiene la capacidad de paralizar el país y confirmó que la Confederación Nacional de Dueños de Camiones no serán parte de este paro de transportes.

"Le estamos informando a nuestra gente que la confederación no llama al paro porque no somos parte, lo mismo sabemos que los camioneros del norte no van al paro. Los paros se hacen cuando hay un objetivo común y aquí no hay un objetivo común", puntualizó Araya.

También indicó que la gente, al enterarse de esta movilización, se "siente avasallada" y preocupada, por lo que la iniciativa no funcionará si no se cuenta con "apoyo social", algo que hasta el momento -según indicó el líder gremial- no existe.

Violencia en La Araucanía

Sobre los hechos de violencia registrados en La Araucanía, Araya aseguró que "no hay diálogo en esa zona" y que falta tecnología en el trabajo policial para poder dar con los involucrados en los ataques.

"No se pilla a nadie, parece que llegan los marcianos a hacer la operación y se van, porque lo demás no se sabe", afirmó el jefe del gremio a Cooperativa.

Además puntualizó que "son grupos muy pequeños los que hacen estas operaciones" en la región y que "la gran masa de la gente son personas trabajadoras que quieren sus cosas materiales".

Finalmente, insistió en la importancia de dialogar con todos los sectores en esa zona para evitar que sigan ocurriendo hechos como la quema de camiones, porque -detalló Araya- "lo que quiere este grupo es que paremos".