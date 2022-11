17:32 - | Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, actualiza el estado de los diálogos con los camioneros: "Todavía no hay acuerdo, estamos conversando" #CooperativaContigo

15:15 - | Al igual que en la víspera, la reunión tiene lugar en dependencias del Ministerio de Transportes, en Santiago, y no en el Palacio de La Moneda.

12:57 - | Patricio Moya, el representante de los agricultores de Paine: Apoyamos el tema del valor del combustible , porque el combustible no solamente lo ocupan los transportistas, sino que también nosotros.

08:35 - | [Radio en vivo] Ministro Juan Carlos Muñoz y alza en la tarifa del transporte público: Lo que se cobra hoy es insuficiente para cubrir los costos del sistema... No puede estar congelada para siempre, pero no será un cambio de golpe #CooperativaContigo

08:33 - | [Radio en vivo] Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y cifras de evasión en el transporte público: En el Metro es mucho menos, pero no nos podemos descuidar #CooperativaContigo

07:40 - | Catalina Mertz, presidenta de Supermercados de Chile: Esta situación se va a agravar en la medida en que no se resuelva este conflicto y actualmente ya están siendo impactadas 2 millones y medio de personas que no están pudiendo encontrar sus alimentos y productos de primera necesidad en los locales de supermercados del país.

07:39 - | "Ya hay cadenas de alimentos frescos que han perdido su vida útil y no va a poder llegar a destino para ser consumido y, por otra parte, tenemos alrededor de un 20% de locales de supermercado que no están abastecidos con productos frescos, tales como carnes, vegetales y lácteos", añadió la presidenta de Supermercados de Chile

22:24 - | Supermercados de Chile A.G.: "De no cambiar la situación, las personas percibirán una interrupción en la reposición de ciertas categorías de productos en algunos locales de supermercados del norte y la región de Valparaíso principalmente. Esto se dará especialmente en la categoría de frescos, como carnes, vegetales, y lácteos"

18:16 - | #CooperativaContigo En sectores como Quilicura y Paine, la estrategia de los camioneros ha sido situarse en la berma para no interrumpir el tránsito y así evitar que se invoque la Ley de Seguridad del Estado

17:04 - | Sobre los efectos del paro camionero, el subsecretario del Interior indicó que se reportan "30 bencineras que no tienen abastecimiento de combustibles en el norte"

17:02 - | Monsalve descarta retirar querellar por Ley de Seguridad del Estado: "El Gobierno no va a aceptar condiciones en términos de impedir que el Gobierno legítimamente use todas las facultades que el Estado de Derecho le da para garantizar el libre tránsito del país; por lo tanto, no va a mantener un proceso de acuerdo donde esa condición sea puesta en la mesa"