Dos millones de pasajeros y 500 mil vehículos dejarán Santiago para Navidad y Año Nuevo

Alrededor de dos millones de pasajeros en buses y 500 mil vehículos particulares se espera que salgan de Santiago para las celebraciones de Navidad, que se festeja este martes, y Año Nuevo, la próxima semana.

Con motivo de aquello, desde el lunes pasado el Ministerio de Transportes inició las fiscalizaciones a los buses: ya han realizado un total de 4.600 y cursado 412 infracciones.

"Son todas menores, que tienen que ver con sistema de luces, parabrisas, y también algunos problemas con el dispositivo de control de velocidad (...) o cuando el conductor no está habilitado en el sistema (para) que no inicie su turno de manejo", apuntó Paula Flores, jefa de Fiscalización del Ministerio.

Asimismo, sostuvo que "son muy importantes las recomendaciones a los pasajeros, a todos aquellos que aún no han comprado sus pasajes, contarles que es posible, consultar la página de Fiscalización.cl, ahí en el ranking de infracciones de buses interurbanos cualquier persona puede tomar una decisión informada eligiendo a las empresas que tienen menos infracciones y por lo tanto son más seguras".

Durante la tarde de este lunes se anticipan restricciones viales en las calles cercanas a los terminales de buses.

En cuanto a las carreteras, para este lunes no se contemplan medidas especiales, a diferencia de la próxima semana con miras a la celebración de Año Nuevo.

Recomendaciones

De todas maneras, el subsecretario de Transportes, José Luis Domínguez, confirmó que "se estima que van a salir más de 500 mil vehículos, por lo tanto, hacerle un llamado a los conductores, de que por favor respeten la ley del tránsito, en particular la velocidad y por favor no usen los celulares, que dan cuenta de gran parte de los accidentes. Y por último, si van a beber no conduzcan y así vamos a tener unas felices fiestas".

También hizo "un llamado muy importante a los usuarios, que por favor usen el cinturón de seguridad en los buses, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte".