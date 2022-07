Gloria Hutt fue premiada por Colegio de Ingenieros: "Refleja la pasión que he puesto"

Gloria Hutt, exministra de Transportes y Telecomunicaciones, fue reconocida esta semana por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros tras ganar en la categoría "persona" en los Premio Nacional CI 2022.

"En su desempeño como ministra de Transportes, a través de un trabajo serio, sistemático, mejoró el Transantiago a un nivel tal que ya no figura entre las preocupaciones de los chilenos, según las encuestas", destacó a El Mercurio Raúl Alcaíno, presidente del Colegio de Ingenieros.

En esta línea, dio cuenta que también "llevó a feliz término la licitación de la frecuencia 5G, sin que hubiera reclamos ni judicializaciones".

Por su parte, Hutt dijo estar feliz de recibir este reconocimiento e indicó que "refleja dos cosas importantes: la calidad y tremenda generosidad de los equipos que me han acompañado en todo este trayecto, y la pasión que he puesto en todo lo que he hecho".

Además, la exsecretaria de Estado, quien es la segunda mujer que recibe esta distinción que se entrega desde 1992, afirmó que el Colegio de Ingenieros debe ser "un activo generador de propuestas de políticas públicas, un promotor de la modernización tecnológica y las inversiones en el país, y obviamente, seguir resguardando la calidad de la ingeniería".

El Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros premió también a JRI Ingeniería en la categoría "empresa o institución".