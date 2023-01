Gobierno congela la tarifa del transporte público durante "al menos" todo el primer semestre

El Gobierno anunció este miércoles que congelará la tarifa adulta del transporte público regulado durante "al menos" todo el primer semestre de este 2023, mientras que el pasaje escolar y el adulto mayor conservarán su precio actual durante todo el año.

"Nuestra prioridad como Gobierno son las chilenas y los chilenos. Sabemos que la tarifa del transporte público impacta directamente en los bolsillos de quienes más lo necesitan y usan. Por eso, hemos decidido mantener el congelamiento durante al menos todo el primer semestre, y durante todo el año, para los escolares y adultos mayores", sostuvo el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

"Queremos apoyar a las familias y darles la tranquilidad que la tarifa del transporte público regulado se mantendrá en sus actuales valores", agregó.

Como Gobierno nuestra prioridad son las personas.



Por eso, hemos decidido mantener congeladas las tarifas del transporte público regulado al menos durante todo el primer semestre de 2023.



— Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (@MTTChile) January 25, 2023

El precio del pasaje se ubica en 700 pesos en buses del sistema Red y entre 640 y 800 pesos en el Metro y el Metrotren dependiendo del horario. Para los estudiantes de educación media y universitaria el valor estándar es de 230 pesos.

La necesidad de subir la tarifa fue parte del debate público en los últimos meses del año pasado, y el Gobierno había confirmado que lo iba a hacer, pero con "gradualidad, prudencia y respeto" con la situación económica de todos los chilenos.

Los montos se encuentran congelados desde el 2019, cuando se intentó subir 30 pesos, lo que finalmente dio paso al estallido social; pero el panel de expertos volvió a recomendar una pronta alza de la misma medida en sus últimas reuniones, ya que durante el 2022 se destinaron casi 700 mil millones de pesos para que subsistiera el sistema de transportes.

En la sesión del 30 de noviembre, la instancia apuntó que desde el 18-O "no se han traspasado 170 pesos de alza tarifaria, lo que debe ser considerado como un aumento permanente en el costo del Sistema y no como un costo transitorio ya que los recursos que se entregan para compensar las no alzas de tarifas solo cubren el aumento de costos en forma transitoria hasta finales de cada año".