Gobierno dice que justificación de la protesta camionera "se empieza a diluir"

El ministro del Interior, Víctor Pérez (UDI), dijo este lunes por la noche que la justificación del paro de los camioneros "se empieza a diluir" en la medida en que afecta a cada vez más personas y pone en riesgo la cadena de abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles en un contexto de pandemia.

Pérez encabezó un "comité de contingencia" en el Palacio de La Moneda, en el que participaron también los ministros de Defensa, Agricultura, Economía, Transportes, Energía, el subsecretario Juan Francisco Galli, intendentes y otras autoridades regionales por teleconferencia.

La cita tuvo como tema central la "eventual situación de desabastecimiento" provocada por la movilización que se inició la semana pasada.

Al término del encuentro, Pérez reiteró -como dijo hoy más temprano- que el Gobierno ha dialogado durante todos estos días con las organizaciones y hoy mismo, "en la mañana, estuvimos a minutos de lograr un acuerdo". Sin embargo, "algo pasó" para que, finalmente, el documento fuera rechazado debido "sólo a aspectos formales".

Como consecuencia de ello, los camioneros "han mantenido un paro que genera incomodidades y dificultades", señaló el jefe de gabinete, que también rechazó algunas de las expresiones de los dirigentes: "Las amenazas no contribuyen a solucionar los problemas".

"La razón de la movilización -que es la violencia en La Araucanía- tiene fundamentos, pero esa razón se empieza a diluir cuando hay cortes de carretera, de la cadena de abastecimiento, cuando no se deja pasar a los camiones con combustibles, medicamentos y alimentos (...) No es justo que, en pandemia, personas no puedan tener accceso a remedios, a combustible, a la calefacción, particularmente en la zona sur", enfatizó el ex senador.

EN VIVO - Ministro @victorperez_v realiza punto de prensa tras encabezar Comité de Contingencia en La Moneda https://t.co/EQKyiIB6mk — Min. Interior Chile (@min_interior) September 1, 2020

"No hay razón para mantener la movilización"

Pérez también señaló que "no hay razón para mantener una movilización" de este tipo, cuando el Gobierno ha "escuchado, asumido los reclamos y propuestas", e incluso presentado un "documento que fortalece suficientemente la seguridad y la protección a las víctimas en la macrozona sur".

En esta línea, insistió en que el Gobierno usará todos los instrumentos que provee la ley, y dijo que si los problemas se agravan, los manifestantes "sin duda que se exponen" a la Ley de Seguridad del Estado.

De momento, el referido "comité de contingencia" tuvo por objetivo "preparar a todas las autoridades y tomar todas las medidas para que no se produzca el desabastecimiento".

"La normalidad es el lugar donde todos nos tenemos que encontrar. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que la vida cotidiana no sea afectada. Nuestro compromiso es con la tranquilidad de los chilenos", sentenció.