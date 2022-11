Gobierno remarca a los camioneros: "Ya no existe razón para estar movilizados"

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó detalles en Cooperativa sobre el acuerdo logrado este fin de semana con diversos gremios de transportistas, asegurando que no habrá una rebaja específica de los combustibles.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad dijo que "el gobierno ha comprometido disponer 1.500 millones de dólares para inyectar al mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, para garantizar que los chilenos no tengan alzas bruscas de los combustibles".

"Hemos comprometido durante cuatro meses que no hayan alzas del diésel (...) después de los cuatro meses hemos comprometido un mecanismo de estabilización del precio del diésel, para que si hay alzas, que no sea mayor a 15 pesos cada 21 días", destacó.

Monsalve dijo que "hay dos organizaciones nuevas, que surgen hace poco, que son las que siguen en paro, una es la Federación de Camioneros Centro Sur y la Federación de Camioneros del Norte. Ellos partieron exigiendo mejores condiciones de seguridad, nos sentamos con ellos y llegamos a un acuerdo (...) las consideraban suficientes y las valoraban".

"Colocaron en la mesa una demanda adicional, que yo quiero ser muy responsable en esto, ellos han planteado como un punto intransable una rebaja del 35 por ciento de todos los combustibles. Eso no es posible, porque lo hemos dicho una y otra vez, una cosa es hacernos cargo de los problemas y otra cosa es que seamos irresponsables con el país", añadió.

Monsalve insistió que "no va a haber una rebaja específica de los combustibles, eso no va a ocurrir, no es posible y en eso no vamos a llegar a acuerdo".

"Finalmente, aquí hay organizaciones que quieren reemplazar a otras y están ocupando este conflicto para tratar de posicionar un protagonismo, pero la verdad es que esa disputa no tiene porque pagarla el país", recalcó.

Monsalve finalizó precisando que "ya no existe razón para estar movilizados. El Gobierno quiere decir de manera muy clara que va a ocupar todas las herramientas que tiene, no solo la Ley de Seguridad del Estado, sino que no vamos a permitir que se obstruyan las rutas y que se altere el normal funcionamiento del país".