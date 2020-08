Harboe: Ministro del Interior renuncia a su obligación constitucional al descartar aplicar la ley

Luego de que el ministro del Interior, Víctor Pérez, descartara aplicar de momento la Ley de Seguridad Interior del Estado por las dificultades causadas por el paro de camioneros, el senador del PPD Felipe Harboe afirmó que la autoridad está renunciando a "su obligación constitucional" de mantener la seguridad.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el legislador fue crítico de la manera en que el titular de Interior ha minimizado los bloqueos intermitentes por la movilización convocada por la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre (CNTC).

"Cuando un ministro del Interior descarta aplicar una determinada ley, está renunciando a la obligación constitucional que tiene, que es justamente mantener la seguridad", aseveró Harboe.

"Llama la atención que el ministro del Interior, que es el encargado de velar por la seguridad y por la tranquilidad del orden público, minimice los impactos de un paro de esta naturaleza", manifestó, sosteniendo que aquello es "una mala señal".

El parlamentario sostuvo que "los ministros no tienen por qué estar descartando la aplicación de las leyes, los ministros tienen que evaluar la situación minuto a minuto, pero antes decir que porque el gremio de los camioneros es tal o cual, es amigo del menos amigo, lo descarto, a mí me parece que eso no corresponde".

"Mantención orden público es obligación constitucional", nos dice Sen Harboe: critica declaración de Ministro del Interior Víctor Pérez, quien descartó aplicar ley de seguridad interior del Estado por interrupción rutas por paro camionero

En @Cooperativa #CooperativaEnCasa — paula molina (@paulamolinat) August 28, 2020

"Llama la atención que en el paro de camioneros cuando se lo hicieron a la ex Presidenta Michelle Bachelet, el mismo gremio, los mismos dirigentes, los mismos vociferantes le llevaron los camiones a La Moneda; y ahora, como está Piñera y fueron parte del comando, los llevan al Congreso... raro. Aparece además un gremio fracturado, porque hay dos de las federaciones que no adhieren al paro", comentó.

Para Harboe, "es un paro muy político y por eso llama la atención la reacción del Gobierno, porque es un mal precedente: que si es una persona que adhiere a las ideas propias (del Ejecutivo), entonces el paro es parcialmente pacífico, los cortes son parciales".

"Lo que no se entiende es que un gremio plantee la misma agenda que estaba planteando la Secretaría General de la Presidencia (Segpres)", apuntó el parlamentario.

Harboe también cuestionó el nulo actuar de Carabineros frente a esta movilización, como el "delito flagrante" del camionero que "amenaza abiertamente con generar daños a otro que pasa", y "El que baila, pasa" registrado en la Ruta 5 considerando que "la Ley Antibarricadas estableció una sanción específica".

"¿Por qué no se acciona ahí, cuando los vemos muy activos en otros tipos de manifestaciones?", preguntó.