Diseño del Metro de Santiago participa en "copa mundial de mapas de tránsito"

El Metro de Santiago fue incluido en la "copa mundial de mapas de tránsito", una iniciativa que mediantes redes sociales pretende elegir el mejor diseño de un sistema de transportes del planeta.

Las líneas subterráneas chilenas ya derrotaron a Singapur en los octavos de final del torneo y actualmente están ganando contra el mapa de Metro de Vancouver, Canadá.

Match 24 of the #wctransitmaps - the last Round of 16 match - is here.



ROUND OF 16 – BLUE LINE MATCH 6

Which city has the better designed transit map, Vancouver or Santiago?



Which city has the better designed transit map, Vancouver or Santiago?