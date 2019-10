Escolares protagonizan segundo día consecutivo de evasiones masivas y protestas en el Metro

Una nueva jornada de protestas en el Metro de Santiago con evasiones masivas protagonizadas principalmente por estudiantes se desarrollan este martes en la capital a causa del alza de las tarifas del transporte.

Las protestas han provocado el cierre de estaciones o accesos controlados a ellas, además de mucha presencia de carabineros en la zona de torniquetes y andenes, principalmente en la Línea 1 y la Línea 5.

Entre las estaciones que presentan problemas se cuenta Los Leones (cerrada en Línea 1 y sin combinación a Línea 6) y Pedro de Valdivia (presencia de carabineros) en la Línea 1.

16:15 hrs. Los Leones #L1 se encuentra cerrada y sin detención de trenes por manifestaciones en el exterior. La combinación con #L6 se encuentra suspendida. Seguiremos informando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 15, 2019

Mal, @metrodesantiago. En Los Leones dejaron a la gente encerrada en la estación para evitar una #EvasiónMasiva. No consideraron que esto puede implicar más riesgos? pic.twitter.com/vP3SGxBKWN — David Gómez (@davidgvegan) October 15, 2019

En tanto, también presentaron contingencias las estaciones Santa Ana, Cumming, Quinta Normal e Irarrázaval en Línea 5, entre otras.

"Durante estos dos hemos sufrido embates, como asonadas de grupos de manifestantes que intentan evadir, habiéndolo logrado algunos de ellos, pero que finalmente nos obligan a cerrar algunas de las estaciones o tenerlas con acceso controlado y eso resiente el servicio que le damos a nuestros pasajeros y también genera situaciones de tensión que afectan a los 2,8 millones de usuarios que movemos todos los días en un día laboral normal", dijo el gerente general de Metro, Rubén Alvarado.

Alvarado además planteó que estas protestas "generan mucha incomodidad en nuestros pasajeros, les pedimos comprensión, pero finalmente cuando hacemos accesos controlados tiene que ver con mantener la seguridad de los accesos y las estaciones, por lo tanto a veces tenemos que pasar por esa incomodidad".

Asimismo, Alvarado llamó a los manifestantes a deponer estas movilizaciones por los perjuicios que causan a otros usuarios de la red de Metro.

"El llamado que hacemos es a deponer este tipo de actitudes porque finalmente terminan afectando a muchas personas, a muchos adultos mayores que necesitan viajar probablemente a un control médico, u otros estudiantes que necesitan ir a su lugar de estudio y que afectan el servicio, generan tensión, generan situaciones de violencia, y creemos que eso no es adecuado, no es propio, no corresponde", planteó el gerente de Metro.

Los cierres de algunas estaciones es por disturbios que se han generado, y así resguardar la seguridad de nuestros pasajeros. Slds! — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 15, 2019

El gerente general del tren metropolitano dijo que un guardia privado resultó lesionado en uno de los accesos controlados, no obstante está en buenas condiciones.

Ministra Hutt: Escolares no tiene argumento porque no les subió la tarifa

El Gobierno, en voz de la ministra de Transportes, Gloria Hutt, rechazó las manifestaciones de estos dos días y sostuvo que los estudiantes no tienen argumentos para este tipo de protestas, porque ellos no se vieron afectados en la última alza tarifaria.

"A mí me cuesta entender que, cuando hay evidencia de un esfuerzo tan grande por mejorar el sistema de transporte público, se atente contra él, más aún en el caso de los escolares que no tienen un argumento", planteó Hutt.

"En el último cambio de tarifa, los escolares no tuvieron ninguna modificación, pero usar la violencia para manifestarse es algo que no respaldamos, no entendemos", añadió la secretaria de Estado.