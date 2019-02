Hutt: Caos en estación Los Libertadores es "un clásico problema de coordinación"

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, se refirió al colapso que se produce en la estación Los Libertadores de la Línea 3 del Metro por la mala conexión vial en sus alrededores, a falta de la prometida intermodal que debía funcionar en su interior.

La titular de la cartera le quitó responsabilidad a su Ministerio y declaró que el colapso se debe a "un clásico problema de coordinación. El Ministerio de Transportes no tiene facultad de ejecución, el Ministerio financia y hace los proyectos. Hay una serie de otros organismos".

"Yo, francamente, no he tenido tiempo para dedicarme a ver quién es el culpable, a mí lo que me interesa es cómo avanzamos y resolvemos rápido el problema y que durante el segundo semestre esté la estación intermodal", agregó Hutt.

La ministra afirmó que "mientras tanto vamos a ver qué rol tiene cada uno en acelerar y, por supuesto que si hay descoordinaciones que generen atrasos de ese tipo, hay que corregirlas".

Cabe señalar que las autoridades preparan una serie de medidas con el fin de afrontar el "súper lunes", día en que estudiantes y trabajadores -que se encontraban en vacaciones- retomarán sus actividades.