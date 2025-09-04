Incendio de neumático de vagón provocó cierre de ocho estaciones de Metro
Al menos ocho compañías de Bomberos trabajan en la emergencia originada en San Joaquín.
Al menos ocho compañías de Bomberos trabajan en la emergencia originada en San Joaquín.
El momento de la emergencia en la estación San Joaquín de la Línea 5 del Metro #Cooperativa90 https://t.co/OeQr8nke7n pic.twitter.com/MkMFMyhpaf— Cooperativa (@Cooperativa) September 5, 2025
Ocho estaciones de la Línea 5 de Metro se encuentran sin servicio debido al incendio del neumático de un tren registrado en la estación San Joaquín.
El hecho ocurrió cerca de las 20:00 horas, cuando los pasajeros debieron ser evacuados producto de las llamas.
Las estaciones que se encuentran cerradas son Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.
Al menos ocho compañías de Bomberos trabajaron para controlar la emergencia, sin que se reportaran lesionados.
20:34 h. Servicio en #L5 solo disponible entre Plaza de Maipú y Ñuble debido a procedimiento de Bomberos.— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 5, 2025
❌Cerradas: Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.
Seguiremos informando. https://t.co/lo8wom0olL
September 5, 2025
Emergencia en Metro San Joaquín fue controlada y no se reportaron heridos #Cooperativa90 https://t.co/OeQr8nkLWV pic.twitter.com/Ql6KoNiSce— Cooperativa (@Cooperativa) September 5, 2025