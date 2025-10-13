Síguenos:
Tópicos: País | Transportes | Metro

"Lamentamos los inconvenientes": Nueva falla y dolor de cabeza para Metro y usuarios

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El desperfecto de un neumático dejó esta noche fuera de servicio a casi la mitad de la Línea 5, afectando a decenas de miles de pasajeros.

 ATON

Los problemas en el Metro -algunos debidos a fallas técnicas y otros a incidentes como suicidios- han sido numerosos durante las últimas semanas.
Una nueva falla masiva afectó, esta noche de lunes, al Metro de Santiago y a decenas -tal vez cientos- de miles de sus usuarios.

"Cerca de las 20 horas de hoy, entre las estaciones Pedrero y San Joaquín, un tren presentó un desperfecto en uno de sus neumáticos, que generó ruido y presencia de humo. De manera inmediata se activó el protocolo de seguridad y evacuación, el que se desarrolló de manera correcta", informó la empresa en un comunicado.

La emergencia dejó fuera de servicio a casi la mitad de las 30 estaciones de la Línea 5, convirtiéndose en un dolor de cabeza para cualquiera que tuviera como destino alguna de las comprendidas entre Baquedano y Vicente Valdés.

"Los equipos de mantenimiento ya se encuentran en el lugar trabajando en la solución", y "se activó la coordinación con la Dirección de Transporte Público Metropolitano, generando apoyo en superficie".

Adicionalmente, "se ha estado informando por todos los canales (...) a pasajeros y medios de comunicación masivos. Estaremos actualizando el estado de la situación. Lamentamos los inconvenientes y trabajamos en la pronta restitución del sistema", dijo la compañía.

