Líder sindical de Metro: No hay personal suficiente para enfrentar estampidas como la de ayer

El presidente de la Federación de Sindicatos de Metro de Santiago, Eric Campos, acusó que la estatal no tiene personal suficiente en las estaciones para afrontar situaciones como la de ayer, cuando se registró una estampida de pasajeros que intentaban evacuar de la estación Las Rejas en medio del pánico, producto de la suerte de "explosión" ocurrida tras una falla técnica en un tren.

"Siempre es posible que ocurran este tipo de fallas", dijo en conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa, "pero -apuntó- lo que no puede existir es una falta de personal para enfrentar situaciones como la de ayer, que se le ha intentado bajar el perfil, pero fue caótica".

Agregó que "los protocolos (de evacuación) existen, se actualizan, pero sin personal suficiente, son poesía".

Ejemplificó detallando que la estación Las Rejas "es la de Línea 1 donde más ingresa gente en hora punta", precisamente el horario en que ocurrió la emergencia de la última jornada. En promedio entran "cerca de 13 mil personas, y para ayer había cinco trabajadores, y tres trabajan sólo entre 7 y 10 de la mañana".

Ante ello, fustigó que "la actual administración no ha querido visibilizar ni transparentar que Metro está en crisis económica producto de la baja afluencia por la pandemia, por tanto tenemos menos recursos" y en medio de ese escenario cancelaron los servicios de 1.500 trabajadores subcontratados en las estaciones.

Asimismo, comparó que "siete de cada 10 trabajadores son subcontratados (...) un trabajador de (planta de) Metro puede estar 10, 15 años, pero uno subcontratado puede estar cinco meses, un año, después se va, y es un factor de debilidad de nuestro sistema de seguridad", complementando que "más de 70 empresas de subcontrato operan en el Metro, y es muy complejo gestionar un servicio con ese nivel de dispersión de empresas".

Sobre la avería del tren, "no estamos en condiciones de decir que faltan trabajadores en mantenimiento, sí podemos señalar que ese tren estuvo en observación un mes con la empresa Allstrom". Opinó qie "no hay pecado en cometer errores, pero -emplazó- en este tipo de cuestiones que generan tal conmoción pública es urgente que la administración salga a explicar con claridad qué ocurrió", considerando, además, que "no es que falló toda la red, falló un tren, en específico una batería".

La falla eléctrica fue reportada a las 07:43 horas de ayer, producto de la cual se suspendió el servicio en las estaciones San Pablo, Neptuno, Pajaritos, Las Rejas, Ecuador, San Alberto Hurtado y Universidad de Santiago. El recorrido no volvió a estar 100% operativo hasta las 15:43 horas.