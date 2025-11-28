Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.4°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Transportes | Metro

Línea 4 volvió a estar operativa tras suspensión por "persona en la vía"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Toda la red disponible", indicó la empresa en su cuenta de X.

Línea 4 volvió a estar operativa tras suspensión por
 Archivo

Nueve estaciones del tramo fueron afectados por la emergencia.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Línea 4 del Metro de Santiago volvió a estar operativa tras sufrir la suspensión del servicio en nueve estaciones "por persona en la vía.

La empresa informó a través de X que el tramo reanudó su operación alrededor de las 15:40 horas: "Toda la red disponible", indicó.

Estas fueron las estaciones cerradas:

  • Tobalaba (combinación suspendida)
  • Cristóbal Colón
  • Francisco Bilbao
  • Simón Bolivar
  • Plaza Egaña (combinación suspendida)
  • Los Orientales
  • Grecia
  • Los Presidentes
  • Quilin

La emergencia obligó al sistema RED a habilitar buses de apoyo en el tramo afectado: 412-418-429-712-D02-225-216-219e

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada