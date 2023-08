Línea 9 tendrá 19 estaciones y llevará por primera vez el Metro a La Pintana, La Legua y Bajos de Mena

Metro de Santiago presentó este miércoles el nuevo trazado modificado de la futura Línea 9, que llevará la red por primera vez a los sectores de Bajos de Mena, en Puente Alto, de La Legua, en San Joaquín, y a La Pintana, en la zona sur de la capital.

El recorrido se extenderá por 27 kilómetros y tendrá 19 estaciones, que conectarán Recoleta y Puente Alto en un tiempo estimado de 35 minutos, que implica una reducción del 28% respecto de la duración de un viaje actual sin Metro, que alcanza los 50 minutos, según la estatal.

"La política del Metro es una política de Estado, que avanza desde la época de Frei Montalva, cuando se empezó a construir el primer tramo de la Línea 1 en el centro de Santiago. Y hoy les puedo decir, con mucho orgullo, que tenemos en la capital, donde vive cerca del 40% de nuestra población, una de las redes de Metro más potentes de todo el mundo", relevó el Presidente Gabriel Boric, que encabezó la presentación en Bajos de Mena.

En ese sentido, reflexionó que el santiaguino de a pie no suele valorar la calidad del servicio "cuando uno está atochado en Baquedano", y recordó: "Hasta antes de ser Presidente, nunca tuve auto. Me bajaba en Baquedano, (o) para ir a la casa de mi tía me baja en la estación intermodal La Cisterna".

"Siempre fui un usuario del transporte público, hasta ahora que no me dejan moverme, pero trato de moverme igual", bromeó en un distendido discurso, que luego derivó en un tono más serio al referirse al caso convenios y sus interminables consecuencias que afectan al Gobierno.

El nuevo trazado de #Línea9 sumará 7 estaciones más. Llegando por primera vez a los sectores de La Legua, La Pintana y Bajos de Mena. Además, tendremos una estación con combinación cuádruple que será Puente Cal y Canto 😮 pic.twitter.com/BnMhOUnXOm — Metro de Santiago - #NuevoViaje (@metrodesantiago) August 9, 2023

La modificación agregó siete estaciones al proyecto original e incorporó al sector de Bajos de Mena, que inicialmente iba a ser conectado mediante una extensión de la Línea 4.

De las 19 paradas de la futura Línea 9, seis serán de combinación y conectarán con ocho líneas: en Plaza de Puente Alto con la 4, en Santa Rosa con la 4A, en Bío Bío con la 6, en Matta con la 3 y en Santa Lucía con la 1; mientras que en Puente Cal y Canto formará la primera conexión cuádruple de la red al converger con la 2, la 3 y la 7, esta última en construcción.

Metro estima que beneficiará a cerca de 2 millones de habitantes de la capital.

El recorrido pasará por las comunas de Recoleta, Santiago, San Miguel, San Joaquín, La Granja, San Ramón, La Pintana y Puente Alto.