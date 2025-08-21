"Manifestaciones" forzaron cierre de accesos a la estación Baquedano del Metro

El Metro de Santiago informó esta tarde que "manifestaciones en el exterior" obligaron a cerrar, durante algunos minutos, los accesos a la estación Baquedano, ubicada en el límite de las comunas de Santiago y Providencia.

19:04 hrs. Se habilitan los acceso de estación Baquedano #L1 y #L5 . https://t.co/ntR4u4jA3f — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) August 21, 2025