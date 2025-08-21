Tópicos: País | Transportes | Metro
"Manifestaciones" fuerzan cierre de accesos a la estación Baquedano del Metro
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El Metro de Santiago informó esta tarde que "manifestaciones en el exterior" obligaron a cerrar los accesos a la estación Baquedano, ubicada en el límite de las comunas de Santiago y Providencia.
El servicio sí está permitiendo a los usuarios que se encuentran dentro hacer la combinación entre las líneas 1 y 5.
18:48 hrs. Desde este momento los accesos de estación Baquedano #L1 y #L5 se encuentran cerrados de manera preventiva por manifestaciones en el exterior.— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) August 21, 2025
🟢La estación se encuentra disponible sólo para combinar.