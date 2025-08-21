Síguenos:
País | Transportes | Metro

"Manifestaciones" fuerzan cierre de accesos a la estación Baquedano del Metro

El Metro de Santiago informó esta tarde que "manifestaciones en el exterior" obligaron a cerrar los accesos a la estación Baquedano, ubicada en el límite de las comunas de Santiago y Providencia.

El servicio sí está permitiendo a los usuarios que se encuentran dentro hacer la combinación entre las líneas 1 y 5.

