Metro informó que la Línea 5 retomó el servicio tras emergencia por persona en las vías

Metro de Santiago informó que la Línea 5 normalizó su servicio tras operar con servicio parcial, la tarde de este lunes, debido a la presencia de una persona en las vías.

19:38 hrs. 🟢Se normaliza el servicio de trenes en #L5 https://t.co/1NpRHbnQK0 — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) October 6, 2025

Producto de la emergencia, el servicio sólo estuvo disponible entre Plaza Maipú y Baquedano, y entre Ñuble y Vicente Valdés, por lo que se dispusieron buses de apoyo en la superficie y se reforzaron los recorridos 210-210v-210e-213e.

18:35 hrs. 🔴Por persona en la vía, servicio en #L5 solo está disponible entre Plaza de Maipú/ Baquedano y Ñuble/Vicente Valdés — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) October 6, 2025

Frente a la situación, la empresa propuso alternativas de viajes para los usuarios afectados: "Si te diriges hacia Vicente Valdés desde Línea 5, puedes optar por combinar en Santa Ana con Línea 2, continuar hasta Franklin y desde allí tomar Línea 6 hasta Ñuble, donde podrás retomar tu trayecto por Línea 5".

Si te diriges hacia Vicente Valdés desde Línea 5, puedes optar por combinar en Santa Ana con Línea 2, continuar hasta Franklin y desde allí tomar Línea 6 hasta Ñuble, donde podrás retomar tu trayecto por Línea 5. https://t.co/1NpRHbnQK0 pic.twitter.com/sXj34HZHET — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) October 6, 2025

En tanto, "si vas desde Línea 5 hacia Línea 3, puedes combinar en Ñuble con Línea 6, continuar hasta Franklin y luego combinar con Línea 2 hasta Cal y Canto, donde podrás hacer combinación con Línea 3", agregó.

[ALTERNATIVA DE VIAJE] Si vas desde #L5 hacia #L3, puedes combinar en Ñuble con #L6, continuar hasta Franklin y luego combinar con #L2 hasta Cal y Canto, donde podrás hacer combinación con #L3. https://t.co/1NpRHbnQK0 pic.twitter.com/bQWGrRACSv — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) October 6, 2025

Poco antes, Metro había superado una falla técnica que le obligó a funcionar con retraso en la frecuencia de la Línea 2.