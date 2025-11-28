Tópicos: País | Transportes | Metro
Metro normalizó servicio tras suspensión en cuatro estaciones de la Línea 1
La situación se provocó por la presencia de una persona en las vías.
Metro restableció por completo el servicio en la Línea 1 luego de que esta mañana tuvieran una emergencia por una persona en la vía.
La situación obligó a cerrar las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones, todas ellas ya disponibles.
A raíz del hecho, Bomberos de Santiago despachó cuatro carros a la estación Pedro de Valdivia, bajo el código "persona bajo vagón de tren".
08:37 hrs. Por persona en la vía, las siguientes estaciones se encuentran sin servicio de trenes:— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 28, 2025
❌ Salvador
❌Manuel Montt
❌Pedro de Valdivia
❌Los Leones (Combinacion suspendida) https://t.co/Cos4bWFx8h