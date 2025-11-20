Metro pidió "empatía" tras caótico instante por coche de guagua en hora punta

Ante la viralización del video de una pelea en el Metro de Santiago por el ingreso de un coche en plena hora punta, desde la empresa realizaron un llamado a la empatía de los usuarios del transporte metropolitano.

En el registro, se ve a una mujer que bloquea la subida y bajada de pasajeros con un coche, situación que genera molestia al interior del vagón.

Según publicó 24Horas, Guillermo Muñoz, presidente del Metro de Santiago, adelantó que próximamente lanzarán una nueva campaña con recomendaciones sobre uso del espacio al interior de los vagones.

"Quiero aclarar muy enfáticamente que no hay ninguna restricción a que las personas puedan usar coches de guagua al interior de los vagones de Metro, jamás hemos puesto un reglamento ni una medida de esta naturaleza", precisó.

Muñoz añadió que "llamamos a la empatía, tanto de las personas que circulan con coche como de las personas que se encuentran con este tipo de elementos, para que podamos convivir sanamente".