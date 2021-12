Metro propuso trasladar árboles y pagar consultas al psicólogo de afectados por la Línea 7

Frente a una serie de recursos para cambiar el trazado de la Línea 7 en su paso por la comuna de Santiago -incluido el del propio municipio-, Metro mostró un detallado plan ambiental al comité de ministros que evalúa dichos requerimientos, en el que además de trasladar árboles, ofrece mover a las lagartijas del lugar y financiar las consultas al psicólogo de los eventuales afectados por la obra.

La Tercera indicó que todo aquello es parte de los descargos presentados el 22 de noviembre ante la instancia presidida por el nuevo ministro de Medio Ambiente, Javier Naranjo, donde la empresa también descartó las acusaciones de la alcaldía de que existen vicios en su evaluación ambiental.

"Es incorrecto que en la evaluación ambiental del proyecto no se hubieren tomado en cuenta las personas en situación de calle que se encuentran alrededor del Parque Forestal. Muy por el contrario, en diversas etapas de la evaluación fueron considerados, con especial énfasis en lo atingente a su relocalización", donde pretenden que ellos establezcan nuevos vínculos con el apoyo de profesionales, precisa Metro.

"En forma adicional, considerando que el proceso de reasentamiento puede afectar la salud mental de las personas, se dispone de un programa de apoyo sico-comunitario. Se implementará, entonces, un programa de atención sicológica para financiar consultas y tratamientos para quienes lo requieran, además de una derivación a la red pública de salud", detalla el documento.

DESCARTAN VIBRACIONES Y OFRECEN TRASLADO DE ESPECIES

Pero además del municipio de Irací Hassler (PC), algunos vecinos también han reclamado: entre ellos, el dueño del Hotel Le Reve de Providencia, Alejandro Ergas, acusando a Metro de "no desarrollar estudios geológicos que le permitan asegurar que sus proyecciones en materia de ruido y vibraciones son suficientemente confiables".

En cuanto a aquello, la empresa aclaró que "ni el tren circulará entre las raíces de los árboles, ni habrá un potencial efecto de vibraciones a nivel de superficie", aclarando por lo demás que "la literatura científica ha concluido que la construcción de un túnel a 12 metros o más de profundidad no presenta posibilidad de provocar daño ni deterioro a las raíces de los árboles existentes, dada la naturaleza de su crecimiento y estructura".

Con todo, y al no existir una norma nacional para medir vibraciones, Metro adoptó el criterio estadounidense en la guía de la FTA "Transit Noise and Vibration Impact Assessment Manual" y para ruido inducido, el instructivo australiano "Guidelines for the assessment of noise from rail infrastructure", normativas que según su declaración, determinan que el proyecto cuestionado "cumplió con el estándar" exigido por la autoridad ambiental.

Por otra parte, identificó a 28 especies de fauna -dos reptiles, 22 aves y cuatro mamíferos- que podrían verse afectadas por la obra, y entre ellas, las más sensibles son las reptiles (Liolaemus lemniscatus y Liolaemus tenuis), aunque "están clasificadas en la categoría de conservación 'Preocupación Menor'", debido a su abundancia en la mayoría de las regiones del país.

De igual manera, buscan "abordar este impacto no significativo" a través de la "perturbación controlada de reptiles en PC-13, consistente en la ejecución de una campaña de perturbación controlada mediante la remoción de refugios", labor que se efectuaría "en conjunto con biólogos especialistas en reptiles que realizarán una intervención controlada, que tiene por objetivo reubicar a las especies en un nuevo hábitat sin afectar su ecosistema", detalló la empresa al diario.

"En efecto, de la revisión de todo el proceso de evaluación ambiental es posible concluir que las preocupaciones de los reclamantes fueron abordadas de manera completa, precisa y suficiente", cierra el escrito.