Mujer sufrió violenta agresión en el Metro y pasajeros hicieron justicia con sus manos

Este viernes, un violento ocurrió en el Metro de Santiago, donde un sujeto atacó con una cadena y un candado en la cara a una joven en la Estación Parque O'Higgins. Los videos mostraron cómo ocurrió todo en la Línea 2.

La víctima, muy alterada y la cara con sangre, cuenta cómo el hombre le pegó un combo. El denunciado trata de explicar algo, cuando fue insultado y encarado por otros pasajeros, quienes lo amenazan: "Te vamos a sacar la ch..., wn".

En el video siguiente, se ve al agresor ya en el suelo con la cara ensangrentada. Cuando se trata de incorporar y es castigado con patadas. El Metro corroboró los hechos a Cooperativa.cl.

Después de la pateadura llegaron guardias del Metro para controlar la situación y llamaron a Carabineros. Los uniformados la llevaron a constatar lesiones y al agresor, detenido. Además, personal de Metro contuvo a la joven y le prestó primeros auxilios.

La versión de la agredida

En su cuenta de Facebook, la joven atacada contó su versión. "Estaba camino a la pega cuando un tipo grande empieza a acorralarme en el metro. Le pido que se corra un poco porque de verdad había espacio el tipo me dice 'Córrete vo'.

"Tomé mi bolso y traté de acomodarme. El tipo va y me empieza a pegar como loco. Yo lo único que atiné fue a cubrirme. La gente del Metro me ayudó altiro, le sacaron la cresta. No sé como explicar la rabia que tengo. Muy agradecida de la gente", agregó.

El video de la denuncia se viralizó:

La agresión al sujeto:

La declaración de la joven: