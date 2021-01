Pasajero acuchilló a trabajadores del Metro, ofuscado por cierre de estación

Un funcionario de Metro debió ser intervenido quirúrgicamente tras haber sido atacado en un incidente registrado durante la noche de este miércoles en la estación Vicuña Mackenna de la Línea 4A.

El hecho ocurrió al horario del cierre de la estación, cuando un pasajero se ofuscó debido a no poder acceder al andén, utilizando un cuchillo para propinarles cortes en el brazo a un funcionario y una grave herida en el párpado a otro de los trabajadores.

Según relató el Sindicato 1 de Metro, "el trabajador fue derivado a tiempo a la Mutual de Seguridad donde fue intervenido quirúrgicamente, y hoy será re evaluado por un equipo médico para constatar las graves lesiones que le provocó la embestida del delincuente".

"No es primera vez que tenemos que lamentar estos hechos y, de igual manera, vemos como persistentemente se insiste en un plan de seguridad que no salvaguarda la integridad física de los(as) trabajadores(as) y no se traduce, a través del seguimiento legal institucional de cada caso, en condenas ejemplificadores contra los agresores", lamentaron.

"Exigimos a la Administración que preste todo el apoyo al trabajador afectado, tanto en lo psicológico para su bienestar personal y laboral, como también en lo legal para condenar al delincuente que lo embistió", continúa el texto.

Junto a esto, recalcaron que "no podemos tolerar más un nuevo ataque a las y los trabajadores del Metro. Por lo tanto, esperamos soluciones concretas a la brevedad".

(2/2) Emplazamos a la empresa a reforzar la seguridad interna y condiciones laborales. Ya no basta una denuncia más. Se deben tomar medidas URGENTES para proteger nuestra labor. Enviamos mucha fuerza y salud a nuestro colega. Estamos unid@s por ti, y por tod@s nuestr@s compañer@s — Sindicato Profesionales y Técnic@s de Metro (@s2metro) January 21, 2021