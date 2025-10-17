Síguenos:
Tópicos: País | Transportes | Metro

Personas sentadas en andenes e "incidente de salud" provocaron interrupciones en Línea 1

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Metro informó que ya se "reestableció (el servicio)" y se trabaja para normalizar la frecuencia habitual de trenes.

Personas sentadas en andenes e
En portada

Metro informó que se vio obligado a cortar la corriente en la Línea 1 por personas sentadas en los bordes de los andenes.

De acuerdo con la empresa, el servicio ya fue normalizado.

Sin embargo, posteriormente y en otro hecho, un tren de la misma línea estuvo detenido "momentáneamente debido a freno de emergencia por incidente de salud".

Usuarios reportaron esperas de 10 minutos al interior de los vagones, pero según Metro ya se "reestableció (el servicio)" y se trabaja para normalizar la frecuencia habitual de trenes.

