Tópicos: País | Transportes | Metro
Por cuarta vez en la semana: Metro suspende servicio en estaciones de Línea 1
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
La medida afecta a El Golf y Alcántara.
La medida afecta a El Golf y Alcántara.
Metro informó la suspensión del servicio en dos estaciones de la Línea 1, situación que se ha reiterado esta semana e incluso afectó a los usuarios durante esta mañana.
14:42 hrs. Estaciones cerradas, debido a persona en la vía:— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 25, 2025
❌️Alcántara
❌️El Golf https://t.co/RAWrNeCfYQ