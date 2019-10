Presidente del Panel de Expertos: "Cuando suben los tomates y el pan no hacen ninguna protesta"

El presidente del Panel de Expertos que sube las tarifas del transporte público, Juan Enrique Coeymans, se manifestó en desacuerdo con las protestas derivadas del último incremento de los precios del Metro y las micros, las que se han materializado esta semana con evasiones masivas.

Coeymans cuestionó que este tipo de protestas no ocurren cuando hay alzas en otros productos que también son de primera necesidad.

"No, no estoy de acuerdo, porque cuando suben los tomates, el pan, todas las cosas, no hacen ninguna protesta", planteó el ingeniero civil a La Tercera.

"Los estudiantes están alegando y resulta que su tarifa no varió ni un peso. Los buses subieron 10 pesos y están alegando, pero cuando suben al doble los buses interurbanos nadie dice nada ni ocurren protestas de evasión. Es muy curioso todo esto: yo creo que en esto hay un manejo político", añadió.

Además, el presidente del Panel manifestó que no se pueden descartar nuevas alzas, pero si se soluciona la guerra comercial entre China y Estados Unidos algunas de las variables que influyen en los precios del transporte podrían estabilizarse.

"En los próximos meses no se puede descartar (un alza), porque nosotros no tenemos dominio sobre las variables. El índice tarifario tiene relación con la manera cómo van a variar los insumos. ¿Cómo vamos a saber si va a variar el combustible o el dolar? En los próximos meses creo que no, pero puede suceder", manifestó.

"Si se empiezan a arreglar las cosas entre China y Estados Unidos van a variar los valores del dólar y el combustible. Se van a producir cosas que posiblemente lleven a que no haya alza hasta unos seis o 10 meses más", añadió.