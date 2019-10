Subsecretario Ubilla contra evasión masiva en el Metro: "El pasaje no subió para los estudiantes"

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se sumó a la crítica que efectuó la ministra de Transportes, Gloria Hutt, a los episodios de evasión masiva registrados este martes en el Metro de Santiago, protagonizados mayoritariamente por estudiantes secundarios, y defendió el planteamiento de que los alumnos no tienen argumentos para este tipo de protestas, porque ellos no se vieron afectados en la última alza tarifaria.

Las manifestaciones, que obligaron a cerrar cinco estaciones - Pedro de Valdivia, Quinta Normal, Cumming, Santa Isabel e Irarrázaval- y generaron trastornos en el movimiento de pasajeros en la red, siguieron al incremento en el costo de los pasajes del transporte público aplicado desde hace poco más de una semana. Este llevó el valor del boleto del subterráneo a 830 pesos en hora punta.

"Me llama la atención que el pasaje de Metro no subió para los estudiantes. Y ellos toman esa causa como una forma de protesta. Creo que no es la forma", opinó el subsecretario, en la misma línea de Hutt.

"Hemos dicho siempre que el diálogo y la conversación son la forma correcta de poder expresar diferencias sobre materias específicas", subrayó.

El presidente del directorio de Metro, Louis de Grange, anunció que la empresa presentará acciones legales contra los estudiantes que desde el lunes protagonizaron evasiones masivas en diversas estaciones a modo de protesta por el alza del pasaje.

Las protestas se suman a la ocurrida el viernes pasado, cuando alrededor de 80 estudiantes del Instituto Nacional realizaron una manifestación similar.