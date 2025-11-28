"Toda la red disponible" en Metro tras superar nuevo incidente de "persona en la vía"

Por "persona en la vía", Metro de Santiago estuvo con servicio parcial en la Línea 5 (L5) la tarde de este viernes, una emergencia que ya fue superada.
Según precisó la empresa, la L5 estuvo sin servicio en las estaciones Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.
Pasadas las 18:30 horas, toda la red volvió a estar disponible.
Por este mismo motivo, más temprano la Línea 4 del Metro también sufrió la suspensión del servicio en nueve estaciones.
La empresa informó a través de X que el tramo reanudó su operación alrededor de las 15:40 horas.
Estas fueron las estaciones cerradas:
- Tobalaba (combinación suspendida)
- Cristóbal Colón
- Francisco Bilbao
- Simón Bolivar
- Plaza Egaña (combinación suspendida)
- Los Orientales
- Grecia
- Los Presidentes
- Quilin
La emergencia obligó al sistema RED a habilitar buses de apoyo en el tramo afectado: 412-418-429-712-D02-225-216-219e
También por "persona en las vías", durante la mañana de este viernes estuvo suspendido el servicio -de manera parcial- en la Línea 1.