Vecina de Maipú: La evasión no es vandalismo, sino reacción al robo de los pasajes

Una mujer de la tercera edad suscitó apoyos en redes sociales tras asegurar que los daños causados por la evasión masiva en el Metro no son vandalismo.

Durante un móvil en el matinal Bienvenidos de Canal 13, la mujer de la comuna de Maipú defendió los hechos acontecidos durante los últimos días, comentando que "nos roban de las AFP, del agua, la luz y más encima los pasajes".

Abuelita (de Maipú) dice a #Bienvenidos13: "No estoy de acuerdo que estén diciendo que esto es vandalismo, esto no es vandalismo. La gente está protestando porque ya no damos más con los robos. Nos roban de las AFP, del agua, "la luz" y más encima los pasajes". ❤️ #EvasionMasiva pic.twitter.com/6kaXmRMb4j